"Schmähkritik": Keine Anklage gegen ZDF-Verantwortliche

Nicht nur gegen Jan Böhmermann hat die Mainzer Staatsanwaltschaft das Verfahren in der Causa Erdogan-"Schmähkritik" eingestellt, auch die Ermittlungen gegen Verantwortliche beim ZDF wurden beendet.



Die Mainzer Staatsanwaltschaft hat mit der Einstellung des Verfahrens gegen den TV-Satiriker Jan Böhmermann auch alle Ermittlungen gegen ZDF-Verantwortliche beendet. Die Anzeigen gegen die ZDF-Mitarbeiter seien in dem gleichen Verfahren mit geprüft und entschieden worden, erklärte die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller am Mittwoch. In einigen der rund 1500 Anzeigen sei ZDF-Intendant Thomas Bellut genannt worden, weil er aus Sicht der Anzeigesteller als "Chef des ZDF" verantwortlich sei.