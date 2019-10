Schon wieder Internet-Totalausfall bei Unitymedia

Am Sonntag kam es zu massiven Störungen beim Internetanbieter Unitymedia. Betroffen waren die Internet- und Telefonverbindungen der Kabel-Kunden, was eine Flut an Störmeldungen auslöste.



Gestern Vormittag kam es zu erheblichen Störungen bis zum teilweisen Totalausfall von Internet, Telefon und Fernsehen. Das Online-Portal "allestörungen.de" verzeichnete Probleme aus fast allen Bundesländen. Betroffen waren Handy, Festnetz und Internet von Unitymedia sowie von Vodafone, 1&1, O2 und Netcologne. Meldungen zu diesem Thema

Die Ursache des Ausfalls war laut Unitymedia ein Problem mit dem DNS-Server. Betroffen waren Kunden, die eine IPV6-Adresse für den Internet-Zugang nutzen. Wer weiterhin Probleme hat, sollte einmal das Modem vom Stromnetz trennen und einen Reset durchführen, dann müsste man sich wieder regulär anmelden können.



Der deutsche Kabelnetzbetreiber Unitymedia steht seit Längerem in Kritik wegen regelmäßig auftretender großer Störungen. Der letzte größere Ausfall ist keine zwei Wochen her.

