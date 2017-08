"Schulz-Effekt" gegen "Kanzler-Bonus"

Im ZDF wird es schon sechs Tage vor dem großen Fernsehduell Merkel gegen Schulz heißen. Der Sender zeigt eine Dokumentation über die beiden Spitzenpolitiker von CDU und SPD.



Mit der "ZDFzeit"-Dokumentation "Macht! Kampf! Wahl!" will das Team um Mathis Feldhoff und Andreas Huppert die Stärken und Schwächen Angela Merkel und Martin Schulz analysieren. Der Film beleuchtet am 29. August um 20.15 Uhr die politischen Ziele der Kanzlerkandidaten und den Endspurt ums Kanzleramt.