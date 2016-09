Schweizer "Tatort" zur Sterbehilfe: Spannend, aber düster

Keine leichte Kost, auch wenn zu einem "Tatort" der Tod dazugehört. Im neusten Schweizer "Tatort" tauchen die Ermittler in die Welt der Sterbehilfe ein. Neben der düsteren Stimmung kommt auch die Spannung in "Freitod" nicht zu kurz.

Kommissar Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) Bild: © ARD Degeto/SRF/Daniel Winkler

Sie heißt Evelyn und sorgt für gute Laune. Jedenfalls bei Reto Flückiger. Derart hin und weg ist der Luzerner Kommissar (Stefan Gubser) von seiner Freundin, dass ihm selbst die traurigen Umstände seines neuesten Falls nicht den Spaß verderben können. Der neue Schweizer "Tatort" ist spannend inszeniert und zugleich alles andere als leichte Kost: "Freitod" (Sonntag, 20.15 Uhr) spielt im heftig umstrittenen Milieu der Sterbehilfe sowie des Sterbetourismus von lebensmüden Deutschen zu Suizidbegleitern in der Schweiz.



"Kannst du dir vorstellen, mal zu einer Sterbeorganisation zu gehen?", fragt Kommissarin Liz Ritschard (Delia Mayer) ihren Kollegen in einer Szene. Flückiger, in Gedanken ganz bei Freundin Evelyn, antwortet: "Weiß‘ ich nicht, im Moment habe ich gar keine Lust zu sterben." Ritschard: "Wenn ich mir vorstelle, ich sitze allein im Pflegeheim und keine Sau kommt mich besuchen… ich müsste nicht lange überlegen."