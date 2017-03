Schwere Web-Störung durch Tippfehler bei Amazon ausgelöst

Kleiner Fehler, große Wirkung: Die schwere Störung bei mehreren Web-Seiten, die sich Speicher-Kapazitäten über Amazons Cloud-Service sichern, wurde durch einen Tippfehler eines Wartungsmitarbeiters ausgelöst.



Die Störung in Amazons Web-Service, die am Dienstag stundenlang diverse Websites beeinträchtigte, ist durch einen Tippfehler ausgelöst worden. Ein Mitarbeiter habe bei Wartungsarbeiten etwas Speicherkapazität abschalten wollen, erklärte der Online-Händler und Cloud-Anbieter am späten Donnerstag. Durch einen fehlerhaft eingegebenen Befehl seien jedoch auf einen Schlag zu viele Server des Amazon-Speicherdienstes S3 vom Netz gegangen.