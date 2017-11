Sehr guter "Tatort" aus Münster - aber kein Rekordwert

Der "Tatort" aus Münster ist eine Klasse für sich. Er hat in der Regel drei bis vier Millionen Zuschauer, mehr als jeder andere "Tatort". Thiel und Boerne sind auch diesmal wieder erfolgreich.



Es war wieder einmal ein starker Auftritt des "Tatort"-Duos aus Münster - aber kein Rekordwert: 12,89 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr den ARD-Krimi "Gott ist auch nur ein Mensch", in dem die Ermittler Thiel (Axel Prahl) und Boerne (Jan Josef Liefers) mehrere Morde am Rande der Skulpturtage in der westfälischen Unistadt klären müssen. Der Marktanteil betrug 34,0 Prozent.