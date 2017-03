Senderbetreiber fordern Klarheit von Media Broadcast

Media Broadcast möchte seine UKW-Infrastruktur verkaufen. Im Rahmen eines Workshops kamen in Frankfurt private Senderbetreiber zusammen und verfassten in der sogenannten "Frankfurter Erklärung" klare Forderungen an Media Broadcast.



Transparenz, so lautet die Hauptforderung der privaten Senderbetreiber an Media Broadcast. Eine Anordnung der Bundesnetzagentur von Anfang diesen Jahres öffnet den UKW-Markt für Konkurrenz. Infolgedessen möchte das Unternehmen seine UKW-Antennen und Zuleitungen wohl aus wirtschaftlichen Gründen veräußern.

Das bringt die Sendebetreiber auf den Plan und bisschen auch auf die Palme. Denn bisher scheint es keine Klarheit über den Umfang der angebotenen Infrastruktur zu geben. Natürlich sind die Betreiber, jeder für sich, am Erwerb der Antennen interessiert. Um ihrem Ärger Luft zu machen haben sie die sogenannte "Frankfurter Erklärung" abgefasst.



Darin kommunizieren Uplink Network, Divicon Media, Audio Media Services und der Sendernetzbetrieb Baden-Württemberg, dass egal wer von ihnen den Zuschlag bekommen sollte, garantiert weiterhin Zugang zur Infrastruktur für alle Unterzeichner gewährleistet ist.