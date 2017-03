Serdar Somuncu bleibt nun doch bei n-tv

Der Satiriker Serdar Somuncu (48) soll auch weiterhin auf n-tv zu sehen sein. Die jüngste Folge seiner Sendung "So! Muncu!" mit dem Titel "Alternativlos schmutzig - wie hart wird der Wahlkampf?" hatte der Sender Ende Februar abgesetzt.



Die nächste "So! Muncu!"-Talksendung sei für den 21. März (23.10 Uhr) geplant, teilte n-tv am Donnerstag mit. Es werde zunächst vier weitere Sendungen mit Somuncu geben, bis für den Satiriker, der als Kanzlerkandidat der Partei antritt, im Juli die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs beginne. Bis zur Wahl im September gebe es dann keine Folge mehr, sagte eine n-tv-Sprecherin. "Wie es danach weitergeht, ist noch offen."