Serien-Paarung? "In aller Freundschaft" trifft "Lindenstraße"

Das hat es noch nicht gegeben: "In aller Freundschaft" bekommt Serienbesuch von der "Lindenstraße". Was geht da vor sich?



Die Sender MDR und WDR feiern Premiere: Erstmals machen sie gemeinsame Sache und drehen zusammen Folgen mit ihren Serien-Klassikern "In aller Freundschaft" und "Lindenstraße". Am 28. November können die Fans der Serien erste Resultate im "Ersten" sehen.