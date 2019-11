ServusTV holt Sportrechte-Manager von Sky

ServusTV hat den Bereich Sportrechte und Content-Distribution neu geschaffen. Hierfür zuständig wird David Morgenbesser sein, der von Sky zum Red-Bull-Sender stößt.



Der gebürtige Wiesbadener Morgenbesser war vor seinem neuen Servus-TV-Engagement als Leiter Sportrechte und Content-Distribution sieben Jahre lang als Director Sports Rights and Commercialization bei Sky Deutschland tätig.