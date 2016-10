"Shades of Blue" floppt zum Auftakt bei RTL

Das hatte sich RTL gewiss anders vorgestellt: Das Cop-Drama "Shades of Blue" feierte einen nur mäßigen Einstand. Der Sender zieht daraus die Konsequenzen und ändert die Programmierung.



Nachdem das von Kritikern gefeierte Cop-Drama "Shades of Blue" mit äußerst schwachen Quoten an den Start ging, reagiert RTL darauf mit einer neuen Programmierung. Bislang hatte sich der Sender vorgenommen, immer dienstags ab 21.15 Uhr Doppelfolgen von "Shades of Blue" zu zeigen. Nach dem Quotendämpfer des Auftakts ändert sich das nun rapide. Bereits ab dem kommenden Dienstag um 21.15 Uhr zeigt RTL daher nur noch eine Folge der neuen US-Serie mit Jennifer Lopez und Ray Liotta. Im Anschluss folgt eine zusätzliche Folge des langjährigen Hits "Bones - Die Knochenjägerin".