"Sharp Objects": Sky zeigt Mini-Serie mit Amy Adams

Schauspielerin Amy Adams schlüpft in eine neue Rolle. Bei Sky wird sie schon bald in "Sharp Objects" zu sehen sein. Die Verfilmung von dem gleichnamigen Klassiker von Gillian Flynn wird auf Sky Atlantic HD in acht Episoden gezeigt.





Die Geschichte um die Journalistin Camille Parker kommt auf die Bildschirme der Sky-Kunden. Sie beruht auf dem gleichnamigen Werk von Gillian Flynn, die auch schon mit dem Buch "Gone Girl" einen Bestseller schrieb. "Big Little Lies"-Regisseur Jean-Marc Vallée hat das spannende Abenteuer verfilmt. Das Ergebnis ist ab 30. August bei bei Sky Atlantic HD zu sehen.