Sheldon Cooper im Doppelpack bei ProSieben

Neben den letzten Folgen von "The Big Bang Theorie" beginnt ab Montag auch die zweite Staffel der Prequel-Serie "Young Sheldon" um die Kindheit des neurotischen Genies an.



Nach stattlichen zwölf Staffeln wird die Nerd-Sitcom "The Big Bang Theory" bald ihr Ende finden. Damit hat sich die Serie um die amourös ungelenken Physiker selbst für eine Erfolgsserie als beeindruckend langlebig erwiesen.