"Sieben Seiten der Wahrheit" - ungewöhnliche Krimireihe auf Arte

Krimiserien gibt es im Fernsehen viele - mit "Sieben Seiten der Wahrheit" zeigt Arte eine Reihe, die aus dem üblichen Rahmen fällt. Ein Kind wird entführt, und jede der sechs Folgen erzählt den Fall aus dem Blickwinkel einer anderen Figur.



Der kleine Sam wird entführt. Als ihn sein Vater von der Schule abholen will, ist der Junge bereits weg. Für den Börsenmakler Joe Marin und seine Frau Anna beginnen ungewisse Stunden des Wartens - und für den Fernsehzuschauer fast sechs Stunden Krimi der etwas anderen Art. In sechs Episoden erzählt die australische Reihe "Sieben Seiten der Wahrheit" den Entführungsfall, und zwar jeweils aus der Sicht einer der Hauptpersonen. Der Sender Arte zeigt die ersten drei Folgen heute ab 20.15 Uhr, die weiteren am Freitagabend. Ein spannendes und gelungenes Krimiprojekt - das sich jedoch teilweise ein wenig in Länge zieht.