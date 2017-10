Siri ist am dümmsten – Forscher testen digitale Assistenten

Chinesische Forscher haben einen Test entwickelt, der die Frage nach der Intelligenz von Maschinen beantworten soll. Siri schneidet dabei denkbar schlecht ab.



Zwar ist sich die Fachwelt nicht darüber einig, was Intelligenz genau ist, doch das stört die Forscher der Chinese Academy of Sciences in Peking nicht. Sie haben einen Test entwickelt, der die Intelligenz von Maschinen misst und das sogar im Vergleich zu Menschen.