Sixx widmet sich "dem ersten Mal" gleich zweimal

Mit einer zweiteiligen Reportage verschreibt sich der Sender Sixx bei "Mein erstes Mal - Love, Sex & other stories" der Sexualität und dem Ergebnis einer passend dazu durchgeführten Umfrage.



Im Rahmen einer bundesweiten repräsentativen Umfrage stellte der Sender Sixx in Zusammenarbeit mit dem Frauenmagazin "Jolie" Fragen zum Thema Sex. Immerhin 40 Prozent der Frauen gaben an, dass sie von ihrem ersten Mal enttäuscht waren.