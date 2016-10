Skistar Tina Maze wird zur Eurosport-Expertin

Zum Sportteam eines Senders gehören natürlich stets auch die Experten, die spannende Analysen mit dem Publikum teilen. Für den Wintersport hat sich Eurosport nun Skistar Tina Maze gesichert. Die TV-Rechte für die Winterspiele in Südkorea 2018 hat sich Eurosport-Mutter Discovery letztes Jahr gesichert.



Noch rechtzeitig vor Saisonbeginn stockt Eurosport sein Expertenteam für den Wintersport auf. Als fachkundige Expertin unterstützt Tina Maze den Sender dabei, den Weg für die Berichterstattung zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea zu ebnen. Damit ergänzt sie ein Expertenteam bestehend aus internationalen Eurosport-Stars, dem unter anderem auch die Erfahrung des dreifachen Biathlon-Olympiasiegers Michael Greis und der polnischen Skisprunglegende Adam Malysz zur Verfügung stehen.