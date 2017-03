Sky Arts HD zeigt "Just Call Me God"-Welturaufführung

Sky Arts HD sendet eine Aufzeichung der Premiere des Musiktheaterstücks "Just Call Me God" in der Elbphilharmonie Ende April. Hollywoodstar John Malkovich spielt die Hauptrolle.



Die Weltpremiere von "John Malkovich: Just Call Me God" am 8. März ist schon lange ausverkauft. Für diejenigen die keine Karte ergattern konnten, zeigt Sky Arts HD am 30. April um 20.15 Uhr eine Aufzeichung von dem Spektakel.