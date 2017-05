Sky Cinema Bourne HD startet am Freitag

Ab kommenden Freitag und damit rund um den Vatertag feiert Sky eine der erfolgreichsten Filmreihen unseres Jahrhunderts, das "Bourne" Franchise, mit einem eigenen Pop-up Sender.



"Sky Cinema Bourne HD" präsentiert ab 19. Mai alle fünf Filme des auf Robert Ludlums "Bourne" Bestsellertriologie basierenden Hit-Franchise ohne Werbeunterbrechung und in HD in Deutschland und Österreich.

Als Höhepunkt von "Sky Cinema Bourne HD" geht am 21. Mai um 20.15 Uhr der neueste Film, "Jason Bourne" in exklusiver Erstausstrahlung an den Start. Alle "Bourne" Filme sind zudem sogar bis 28. Juni auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel auf Abruf verfügbar.



Der Pop-up-Channel "Sky Cinema Bourne HD" wird bis einschließlich 28. Mai den Sender Sky Hits ersetzen.



Programmhighlights "Sky Cinema Bourne HD":