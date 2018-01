"Sky Cinema Emotion" wird eine Woche ersetzt

Rund um den Valentinstag widmet sich der Pop-Up-Sender "Sky Cinema In Love" eine Woche lang den ganz großen Gefühlen und ersetzt "Sky Cinema Emotion".



Vom 8. bis einschließlich 14. Februar können sich die Zuschauer auf die neuesten Blockbuster wie "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" mit Jamie Dornan oder das bezaubernde Märchen-Musical "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson sowie "Ein ganzes halbes Jahr" mit "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke freuen.