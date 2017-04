Sky Deutschland weiter auf Wachstumskurs

Die Sektkorken knallen beim Pay-TV-Anbieter Sky in Unterföhring. Nicht nur die Abozahlen steigen, auch Gewinn und Werbeeinnahmen sprudelten im letzten Quartal.



In Deutschland und Österreich stiegen die Erlöse um mehr als ein Viertel auf 1,38 Milliarden Pfund, informierte der britische Pay-TV-Anbieter.