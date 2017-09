Sky: Diese Woche ist Handball pur

Sky überträgt Sky zehn Partien aus der DKB Handball-Bundesliga sowie drei Begegnungen aus der EHF Champions League live und exklusiv. Morgen geht es los.



Wer Handball liebt, der wird diese Woche lieben, zumindest, wenn er oder sie ein Sky-Abo hat. Insgesamt 13 Spiele überträgt der Bezahlsender ab morgen. Den Start machen die Begegnungen am Mittwochabend. Ab 18 Uhr melden sich Moderator Jens Westen und Sky Experte Martin Schwalb aus Kiel. Hier tritt der THW gegen Aalborg an. Der THW muss unbedingt ein Sieg einfahren, denn die Auftaktniederlagen gegen Paris und in Kielce sind nicht vergessen.