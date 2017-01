Sky: Doro Pesch und Tom Gaebel bei "Xaviers Wunschkonzert Live"

Mit vier Kollegen performt Xavier Naidoo bei Sky 1 Zuschauerwünsche live on air. Der Zuschauer, dessen Wunschtitel am besten ankommt, kann ein Wohnzimmerkonzert mit einem der Stars gewinnen.



Xavier Naidoo präsentiert beim Entertainment-Sender Sky 1 seine neue Show. Gleich die erste Ausgabe der neuen Reihe "Xaviers Wunschkonzert Live" kommt aus seiner Heimatstadt Mannheim. Gemeinsam mit ihm werden vier Musikkollegen in der Show performen. In der ersten Show sind unter anderem Hardrock-Sängerin Doro Pesch und Entertainer Tom Gaebel dabei.