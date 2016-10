Sky-Eigenproduktion "The Young Pope" feiert TV-Premiere

Die eigenproduzierte Serie "The Young Pope" mit Jude Law in der Hauptrolle startet diesen Freitag bei Sky Atlantic HD. Free-TV-Nutzer können beim Seriencamp in München die ersten beiden Episoden als Preview sehen.



Anfang Oktober feierte "The Young Pope" in Berlin Deutschlandpremiere. Nun steht bei Sky Atlantic HD die TV-Premiere an. Ab Freitag zeigt der Sender die zehnteilige Dramaserie sowohl in deutscher Synchronfassung wie auch im englischen Originalton und parallel zur US-Ausstrahlung. Darüber hinaus stellt Sky die Serie von Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino auf Sky Ticket, Sky On Demand und Sky Go zur Verfügung. Die Doppelfolgen zeigt Sky immer freitags ab 21.00 Uhr.