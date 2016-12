Sky: "High Maintenance" jetzt auch auf Deutsch

Er ist ein Fahrrad-Kurier der etwas anderen Art: "The Guy" ist ein New Yorker Hasch-Dealer und Mittelpunkt von "High Maintenance". Bei Sky gibt es die Serie jetzt auch auf Deutsch.



Sky veröffentlich die HBO-Serie "High Maintenance" jetzt auch auf Deutsch. Ab dem 25. Januar kommt die erfolgreiche Serie wahlweise auf Deutsch oder auf Englisch bei Sky Atlantic HD. Die erste Staffel ist außerdem bei Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket verfügbar.