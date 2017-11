Sky: Musiker Bryan Ferry stattet "Babylon Berlin" Besuch ab

Ein Popstar am Set von "Babylon Berlin"? Bryan Ferry hat einen Gastauftritt in der Serie, die in der Hauptstadt spielt. Auch Sarah Herzog-Fans kommen bald auf ihre Kosten.



In Episode zehn entdecken Zuschauer den Musiker Bryan Ferry in einer Gastrolle in "Babylon Berlin"“. Der Brite hat bereits zum Soundtrack der Serie ("Babylon Berlin O.S.T.", erscheint am 24. November 2017) seinen musikalischen Beitrag geleistet. Auf Sky 1 ist er am 10. November ab 20.15 Uhr zusehen.