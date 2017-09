Sky Österreich schlägt bei Erste Bank Open 500 zu

Sky Österreich sichert sich die Pay-TV-Rechte für eine der wichtigsten Tennisveranstaltungen der Alpenrepublik.



Vom 23. bis 29. Oktober wird Sky Österreich live im Pay-TV über das ATP-500-Turnier aus der Wiener Stadthalle berichten. Dafür hat sich der Sender die Rechte an den diesjährigen Erste Bank Open 500 in Österreich gesichert.