Sky-Original "Der Grenzgänger" startet im April

Sky bringt ein neues, eigenes Werk an den Start. Im April läuft mit "Der Grenzgänger" eine düstere Geschichte aus Skandinavien.



Wie der Bezahlsender aus Unterföhring jetzt ankündigt, steht für April eine neue Eigenproduktion auf dem Programmplan. Zusammen mit Monster Scripted, TV 2 und Nice Drama wurde ein weiteres Sky-Original produziert. Die Scandi-Noir-Serie feiert ihre Premiere am 8. April.