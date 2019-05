Sky Q Mini kommt ab Juni - kein Sat- oder Kabelanschluss nötig

Mit Sky Q Mini und Sky Q App kann das Programm des Pay-TV-Anbieters jetzt auf jedem HD-Fernseher genießen. Dabei ist kein ein zusätzlicher Sat- oder Kabelanschluss notwendig.



Bei der Sky Q Mini handelt es sich um eine Android IP Box die sowohl die bewährte Bedienoberfläche der App, als auch viele Funktionalitäten umfasst, die Kunden bereits vom Sky Q Receiver schätzen. Lineare Sky-Sender, das öffentlich-rechtliche Programm und Partnersender, Filme und Serien auf Abruf, Apps wie die ARD- und ZDF-Mediatheken, sowie Features wie Restart, Fortsetzen, Serien-Autoplay für Bingewatching-Fans, Kids Mode und Sprachsteuerung sind vom Start weg auf Sky Q Mini verfügbar. Apps wie Netflix und Spotify werden demnächst hinzukommen.