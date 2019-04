Sky-Serie über "Chernobyl"-Unglück läuft ab Mai

Gemeinsam mit HBO startet Sky einen Fünfteiler über eine der schlimmsten von Menschen verursachten Umweltkatastrophen - Chernobyl. Die gleichnamige Eventserie startet Mitte Mai.



1986. Ein Reaktor des Kernkraftwerks Tschernobyl explodiert am 26. April und löst eines der größten nuklearen Katastrophen aus. Sky und HBO haben nun in einer fünfteiligen Serie die Thematik aufgegriffen und den Super-GAU von Reaktor 4 filmisch umgesetzt.