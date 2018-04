Sky: Serienstart von "Das Boot" angekündigt

Sky Deutschland will die neue Serie "Das Boot" noch 2018 zeigen. Das sagte ein Sky-Sprecher am Dienstag in München.



Die mit der Bavaria Film und Sonar Entertainment entwickelte Produktion "Das Boot" knüpft an den legendären Kinofilm von Wolfgang Petersen über eine deutschen U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg an. Die Serie wird die Film Geschichte basierend auf der Romanvorlage von Lothar-Günther Buchheim fortsetzen. Meldungen zu diesem Thema

Ende Februar war Drehschluss für die aufwendige Produktion von Andreas Prochaska mit Robert Stadlober, Tom Wlaschiha und Vincent Kartheiser. Die Dreharbeiten führten die Crew unter anderem an den geschichtsträchtigen Originalschauplatz nach La Rochelle, wo einst auch schon Wolfgang Petersens Team die Filmversion von 1981 drehte.



Noch vor Weihnachten wird die "Das Boot" dann auf Sky in Serie gehen.

