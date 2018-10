Sky: Sky Q wird jetzt mit Sprache gesteuert

Ab sofort ist für alle Neukunden mit Sky Q Receiver die Sprachfernbedienung erhältlich. Somit navigieren sie bequem durchs Lieblingsprogramm und finden schneller, was sie suchen.



Die Sky Q Sprachsteuerung ermöglicht es Kunden des Anbieters die Lieblingsserie zu suchen oder durch das Sky Q Menü zu navigieren. Selbst der Senderwechsel ist möglich sowie das Abspielen von Aufnahmen oder das Öffnen von Apps. Dafür muss keine Taste mehr gedrückt werden, denn ein Zuruf genügt.