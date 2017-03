Sky Sport News HD mit Zuschauerrekord bei CL-Auslosung

Die Auslosung des Viertelfinals der UEFA Champions League am Freitag brachte nicht nur die Vorfreude auf spannende Duelle in der Königsklasse, sondern auch Sky Sport News HD Top-Quoten.



Mit einer durchschnittlichen Sehbeteiligung von rund 90.000 Zuschauern war es die stärkste Sendung auf Sky Sport News HD im Jahr 2017, informierte der Sender am Samstag.