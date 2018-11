Sky Sport News HD mit neuem Allzeitrekord

Sky Sport News HD hat im Oktober erstmalig die Millionen-Marke geknackt und einen neuen Allzeitrekord erzielt. Durchschnittlich über 1 Millionen Zuschauer verfolgten die tägliche Berichterstattung zu den Sportereignissen des Monats.



Von den durchschnittlich 1,06 Millionen Zuschauern waren mehr als die Hälfte nicht Sky-Abonnenten, nämlich rund 580.000 pro Tag. Damit konnte der Sender einen Zuwachs von 31 Prozent verbuchen. Bei der Erhebung nicht berücksichtigt werden die Reichweiten via Sky Go und Sky Ticket sowie in den Sportsbars.