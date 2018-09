Sky & Turner weiten Deal aus - TNT Film jetzt auch in HD via SAT

Sky und Turner haben ihre Partnerschaft erneuert und erweitert. Die mehrjährige Vereinbarung umfasst die Rechte für die weitere lineare Verbreitung der fünf Sendermarken von Turner im deutschsprachigen Gebiet.



Aber TNT Serie, TNT Film, TNT Comedy sowie Boomerang und Cartoon Network werden nicht nur weiterhin über Sky verbreitet, darüber hinaus beinhaltet der Vertrag umfangreiche On-Demand-Rechte der Sender TNT Film, TNT Serie und TNT Comedy und deren Highlightprogramme für Sky Q und Sky Ticket sowie Rechte der Kinder- und Jugendsendungen von Cartoon Network und Boomerang für die Sky Kids App.