Sky: "Überlegen, Sky Q auf weiteren Plattformen anzubieten"

Mit Sky Q hat der deutsche Pay-TV-Anbieter einen großen Schritt in die Zukunft gemacht - und mittlerweile über 1 Million Kunden überzeugt. Doch Sky will mehr und überlegt, "die Sky Q App auf weiteren, marktrelevanten Plattformen anzubieten", wie Sky uns im Interview verriet.



Herr Hauptmann, Sie können nach nur knapp drei Monaten schon über eine Million Kunden auf der neuen Sky Q Plattform begrüßen. Sind sie mit dem Ergebnis zufrieden?



Dr. Sebastian Hauptmann: Über eine Million Sky Q Kunden sind ein großartiger Meilenstein, der für uns großer Ansporn ist, auch in Zukunft die Wünsche unserer Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Seit dem erfolgreichen Launch am 2. Mai haben alle Kunden mit einem Sky+ Pro Receiver das Sky Q Update schrittweise automatisch und kostenlos erhalten. Außerdem haben sich zahlreiche Neukunden für Sky Q entschieden und viele Bestandskunden haben das Upgrade zu Q gebucht. Wir sind also sehr zufrieden mit dem Ergebnis und arbeiten nun fokussiert weiter an zusätzlichen Innovationen und Verbesserungen. Unser Ziel ist natürlich, noch mehr bestehende als auch neue Kunden für Sky Q zu begeistern.

Was macht für Sie den Erfolg der neuen Sky Q Plattform aus?



Hauptmann: Sky Q ist schlichtweg ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Es umfasst lineare TV Sender, eine riesige Auswahl an On Demand-Programmen, Ultra HD, den Zugriff auf Apps wie die ARD und ZDF Mediatheken, innovative Features wie Restart, Autoplay und Fortsetzen, dazu auf bis zu fünf Geräten parallel schauen und vieles mehr – nicht zu vergessen gewohnte und liebgewonnene Features wie Aufnahme und Timeshift. Ein in dieser Vielfalt einzigartiges Angebot in der deutschsprachigen Fernsehlandschaft.