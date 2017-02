Sky Vision baut seine Spitze um

Der Empfangsspezialist Sky Vision baut seine Geschäftsführung um. Gründer Jürgen Horn bekommt Verstärkung an die Seite gestellt.



Veränderungen in der Führungsriege von Sky Vision Satellitenempfangstechnik (SVS). Nachdem er 13 Jahre bei dem Satspezialisten als Prokurist tätig war, wurde Jörg Schubarth-Engelschall nun zum Geschäftsführer gemacht. Wie das Unternehmen mitteilte, leitet er nun zusammen mit Gründer und Geschäftsführer Jürgen Horn die Geschicke von Sky Vision.