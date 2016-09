Sky Vision bringt neuen DVB-T2-HD-Receiver auf den Markt

Kurz nach der IFA 2016 liefert Sky Vision einen neuen DVB-T2-HD-Receiver und verspricht neue Empfangs- und Entschlüsselungstechnik. Das Gerät kommt mit den Qualitätssiegeln Freenet TV und DVB-T2 HD.



Die Sky Vision Satellitenempfangstechnik GmbH (SVS) hat einen neuen DVB-T2-HD-Receiver im Angebot. Der Vantage VT-93 T-HD IR soll mit neuester Empfangs- und Entschlüsselungstechnik für die privaten HD-Sender daherkommen. Über Anschluss eines USB-Datenträgers lässt sich der Receiver außerdem leicht zum digitalen Videorekorder machen. Alle dafür notwendigen Funktionen sind bereits bei Auslieferung enthalten.