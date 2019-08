Sky: Zwei neue Sender für Kabel-Kunden

Neben einem neuen Film-Sender hat Sky Deutschland im Herbst auch noch gute Nachrichten für alle Kabel-Kunden. Denn zwei weitere Programme werden via Kabel für alle Abonnenten verfügbar.



Sky-Kunden, die das Pay-TV-Angebot des Senders via Kabel beziehen, dürfen sich ab Oktober über mehr Auswahlmöglichkeiten beim Programm freuen. Denn wie Sky am Mittwoch bekannt gegeben hat, wird das Portfolio für Kabel-Kunden dann um zwei weitere Sender ergänzt.