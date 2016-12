Sky findet neuen Bundesliga-Experten

Das Personalkarussel der Fussball-Bundesliga hat auch Auswirkungen auf Sky. Der Pay-TV-Sender muss seinen erst im Sommer verpflichteten Experten Heribert Bruchhagen ziehen lassen, der Ersatz soll aber schon feststehen.



Um die Fussball-Bundesliga in allen Facetten beleuchten zu können, sucht sich Sky immer wieder bekannte ehemalige Aktive aus dem Sport-Business. Nach Ex-Spielern und -Schiedsrichtern konnte der Pay-TV-Anbieter im Sommer mit Heribert Bruchhagen einen jahrelangen Funktionär als Experten gewinnen, der auch die wirtschaftliche Sicht darlegen sollte. Nun hat der tägliche Wahnsinn im Showgeschäft Bundesliga auch auf Sky Auswirkungen: Nach unzähligen Querelen und Problemen hat sich der Hamburger SV für Bruchhagen als neuen Vorstandsvorsitzenden entschieden. Der Ersatz soll allerdings bereits feststehen: Laut Sport-Informationsdienst (SID) wird Reiner Calmund neuer Experte.