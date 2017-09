Sky geht in die Offensive: Neue Vereinbarungen mit SES und MX1

Sky möchte das Interesse an Pay-TV halten und steigern. Aus diesem Grund sichert sich das Unternehmen langfristig die Kapazität für die Übertragung seines Programmangebots über die Astra Orbitalposition 19,2° Ost. Das gab Sky Deutschland heute bekannt. Hintergrund dafür ist eine umfangreiche Vereinbarung mit der Luxemburger Firma SES.

Meldungen zu diesem Thema

Die Zeiger stehen auf Derby: HSV und Werder kicken live bei Sky

Sky setzt mit Marketingkampagne auf die "Stadt der Sünde"

Sky: Wer brutzelt sich in die "Master Class"?

Das Abkommen umfasse die Nutzung von sieben Transpondern für die Verbreitung von Sky Programmen. "Die Vereinbarung ist ein wichtiges Signal in den Markt, dass lineares Fernsehen gerade im Hinblick auf Pay-TV weiterhin attraktiv bleibt. Der Vertrag sichert Sky-Kunden mit Satellitenempfang langfristig eine Übertragung des Programmangebots in SD-, HD- und Ultra HD- Qualität", sagt Christoph Mühleib, Geschäftsführer Astra Deutschland, zuständig für die Vermarktung von Astra und MX1 Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Auch die bestehende Partnerschaft zum SES-Tochterunternehmen MX1 GmbH erweiterte das Sky-Team. Dabei gehe es vor allem um Dienstleistungen im Bereich Sport und Events. Mühleib dazu: "Liveübertragungen aus der ganzen Welt spiegeln den unmittelbaren Mehrwert von linearem Fernsehen wider: Sie begeistern zeitgleich ein Millionenpublikum. Satellit stellt dafür den sichersten und schnellsten Übertragungsweg zur Verfügung und MX1 bietet den optimalen Service, um die Übertragung vom Veranstaltungsort direkt in die Haushalte der Zuschauer zu ermöglichen."