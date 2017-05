Sky gibt dem Sportbereich eine neue Struktur

Die Sportberichterstattung spielt für Sky eine wichtige Rolle, nun wird die Redaktion neu aufgestellt und verschlankt. Burkhard Weber wird als Chefredakteur über eine Zentralredaktion die Themen bündeln, die ab Sommer im neuen Sendezentrum produziert werden.



Im Konzept von Sky nimmt der Sport eine zentrale Rolle ein, neben König Fußball liegen zahlreiche Rechte für Tennis-, Golf- oder Motorsport-Veranstaltungen beim Pay-TV-Anbieter. Um diese Inhalte künftig noch besser und effektiver mit Leben zu füllen, wird der Sportbereich künftig neu strukturiert. Offensichtlichstes Zeichen der Veränderung ist die Berufung von Burkhard Weber zum Chefredakteur der Sportredaktion, die Sky am Donnerstag verkündete.