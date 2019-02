Sky holt sich die Formel 1 zurück - alle Rennen auch in UHD

Die Formel 1 kehrt zurück zu Sky - Nach einjähriger Abstinenz fahren Vettel, Hamilton und Co. auch wieder beim Pay-TV-Anbieter, via Sky Q sogar in UHD.



Die neue Vereinbarung gilt für die Saisons 2019 und 2020 und umfasst die Verbreitungswege Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile in



Deutschland, Österreich sowie die deutschsprachigen Rechte in der Schweiz. Darüber hinaus wird Sky alle 21 Rennen in UHD live auf Sky Sport UHD übertragen.