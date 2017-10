Sky im Fußballfieber: Spitzenpartien am Wochenende

Gleich mehrere Spitzenspiele stehen am kommenden Wochenende auf dem Programm. Das nimmt sich Sky zum Anlass, insgesamt 14 Stunden Live-Übertragung zu senden.



Auf gleich drei Spitzenspiele können sich Fußball-Fans am kommenden Wochenende bei Sky freuen. Am Samstagnachmittag müssen zunächst Frankfurt gegen Dortmund und Leipzig gegen Stuttgart ran. Los geht es ab 13:00 Uhr, wenn die Moderatoren Esther Sedlaczek und Yannick Erkenbrecher sowie die Sky-Experten Lothar Matthäus, Reiner Calmund und Christoph Metzelder durch die Spiele führen. Im Anschluss, am Samstagabend, trifft der HSV auf den FC Bayern. Somit stehen insgesamt 8 Stunden Live-Programm auf dem Plan.

Aber auch der Sonntag steht bei Sky im Zeichen des Fußballs. 6 Stunden Liveübertragung sind dann das, was die Zuschauer erwarten drüfen. Sky-Experte Dietmar Hamann und Michael Leopold führen ab 14.30 Uhr durch die Partien SC Freiburg gegen Hertha BSC und VfL Wolfsburg gegen TSG 1899 Hoffenheim. Diese Übertragungen sind exklusiv bei Sky zu sehen.Um das Fußballwochenende perfekt abzurunden, sendet Sky am Sonntagvormittag bei Sky Sport News HD im Free-TV den "Wontorra - der Fußball-Talk". Dieser steht ab 10.45 Uhr auf dem Programm. Am Montagabend lässt ab 22.30 Uhr direkt im Anschluss an das Spitzenspiel der zweiten Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 1 HD "Sky90 - die Kia Fußballdebatte" die vergangenen Spiele Revue passieren.