Sky kommuniziert Starttermin seiner UHD-Offensive

Im Herbst startet der Pay-TV-Anbieter Sky mit zwei 4K-Kanälen ins ultrahochauflösende Zeitalter. Nun haben die Unterföhringer den Starttermin dafür kommuniziert. Dabei kommen nicht nur Fans der Bundesliga und UEFA Champions League auf ihre Kosten, auch erste Filmtitel stellt Sky dann bereit.



Dass UHD noch in diesem Jahr hierzulande Fahrt aufnehmen und die deutschen Wohnzimmer erreichen wird, war bereits bekannt, nur der konkrete Starttermin der beiden UHD-Kanäle, die der Pay-TV-Anbieter Sky an den Start bringen will, stand bisher noch nicht fest. Das Unterföhringer Unternehmen hatte bisher lediglich den Herbst als Termin kommuniziert. Nun legt Sky endlich die Karten auf den Tisch und verrät, wann es mit endlich mit den ultrahochauflösenden Bildern auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport UHD losgeht.