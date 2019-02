Sky läutet das Tennisjahr in Rotterdam ein

Das ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam ist das erste Turnier der ATP 500 in diesem Jahr und markiert den Auftakt der Tennissaison 2019 bei Sky.



Ab diesem Montag sind In Rotterdam sind unter anderen die Halbfinalisten der Australian Open Stefanos Tsitsipas und Lucas Pouille dabei. Dazu treten bekannte Tennisgrößen wie Vorjahresfinalist Grigor Dimitrov, Marin Cilic oder Nachwuchstalent Karen Khachanov an. Als deutscher Spieler ist Philipp Kohlschreiber in Rotterdam vertreten.

Meldungen zu diesem Thema

Klopp heute im Exklusiv-Interview auf Sky - auch im Free-TV

Sky holt sich die Formel 1 zurück - alle Rennen auch in UHD

Die Viertelfinale der Champions League bei Sky & DAZN

Sky berichtet insgesamt über 50 Stunden live. Als Kommentatoren kommen Paul Häuser, Marcel Meinert und Sascha Roos im Einsatz. Außerdem berichtet Reporter Moritz Lang sowohl im Rahmen der Live-Übertragungen auf Sky Sport HD als auch auf Sky Sport News HD live von vor Ort.



Das Turnier in den Niederlanden ist zugleich der Startschuss für sieben Wochen Weltklasse-Tennis am Stück: Mit den Turnieren in Rio de Janeiro, Acapulco, Indian Wells und Miami bietet Sky in den kommenden Wochen beinahe täglich Live-Tennis.



Das ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam: