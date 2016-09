Sky präsentiert Preview von "The Young Pope"

Beim Serien-Festival Seriencamp präsentiert Sky seinen Serienhit für den Herbst: "The Young Pope" eröffnet die dreitägige Veranstaltung in München.



Zur Eröffnung des deutschen Serien-Festivals Seriencamp präsentiert Sky am 20. Oktober als Hauptsponsor das exklusive Preview-Screening der neuen Serie "The Young Pope". Die Serie mit Jude Law ist eine Gemeinschaftsproduktion von Sky, HBO und Canal Plus und erzählt die Geschichte des fiktiven Papst Pius XIII, der in der Serie als erster amerikanische Papst in die Geschichte eingeht.