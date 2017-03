Sky startet neuen Themensender

Im Mai bringt Sky zum wiederholten Mal einen sogenannten Pop-Up-Channel an den Start. Wie einst bei James Bond steht eine actionreiche Filmreihe im Mittelpunkt.



Mit "Sky Cinema Bourne HD" wird ab dem 19. Mai zum wiederholten Mal ein Themensender beim Pay-TV-Sender starten. Als Höhepunkt seiner begrenzten Lebensdauer von nur zehn Tagen zeigt der Kanal am 21. Mai um 20.15 Uhr den Film "Jason Bourne" als exklusive Fernsehpremiere.