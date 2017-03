Sky übertragt live vom ATP Masters in Indian Wells

Das erste Tennis-Masters des Kalenderjahrs steht an. In Indian Wells werden sich die besten Tennisspieler der Welt messen. Sky ist live vor Ort.



Ab Donnerstag zeigt Sky Sport 1 HD die Spiele des Herren-Masters in Indian Wells täglich live. Die Veranstaltung in Kalifornien ist nach den Gland-Slam-Turnieren eines der angesehensten Turniere im Tenniskalender.