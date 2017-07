Sky und HBO bringen neue Serie der Duplass-Brüder

"Room 104" ist die dritte Serie von Jay und Mark Duplas für HBO. Die Anthologieserie spielt in nur einem Zimmer und startet heute in den USA sowie im englischen Original auf Abruf bei Sky.



Zwölf Geschichten will Sky in der Serie "Room 104" zeigen. Das Besondere: Jede Episode spielt in nur einem Zimmer. Ab 21. September ist die genreübergreifende Serie immer donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen wahlweise auf Deutsch und Englisch auf Sky Atlantic HD zu sehen und steht auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand zur Verfügung.